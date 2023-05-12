В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности
Сегодня, 12 мая, в оккупированном Мелитополе в Запорожской области раздался мощный взрыв. После взрыва часть города осталась без электричества.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что известно о взрыве в Мелитополе
Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.
"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", — сообщают Telegram-каналы.
Также есть информация, что нет электричества в Нововасиловке Приазовского района, в Мелитопольском районе.
"Сообщают о дыме в районе телебашни. А также подписчики сообщают о проблемах с водой в отдельных районах Мелитополя", — пишут в Telegram-каналах.
Информацию о взрывах в городе подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи. Уточняем детали", — написал он в Telegram.
Новость дополняется...