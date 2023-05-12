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В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности

12 мая 2023 22:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В оккупированном Мелитополе прогремел взрыв: первые подробности
Жители Мелитополя слышали мощный взрыв
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 12 мая, в оккупированном Мелитополе в Запорожской области раздался мощный взрыв. После взрыва часть города осталась без электричества.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Представители официальных властей и военных ВСУ не сообщали подробной информации об этом взрыве.

"Мелитопольцы сообщают, что после взрыва электричество исчезло в нижней части города, в микрорайоне. У многих также исчезла мобильная связь", — сообщают Telegram-каналы.

Также есть информация, что нет электричества в Нововасиловке Приазовского района, в Мелитопольском районе.

"Сообщают о дыме в районе телебашни. А также подписчики сообщают о проблемах с водой в отдельных районах Мелитополя", — пишут в Telegram-каналах.

Информацию о взрывах в городе подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Настолько мощный, что в восточных и северных районах города и даже окрестных селах не стало света, воды и связи. Уточняем детали", — написал он в Telegram.

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