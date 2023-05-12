В окупованому Мелітополі прогримів вибух: перші подробиці

Жителі Мелітополя чули потужний вибух

Сьогодні, 12 травня, в окупованому Мелітополі в Запорізькій області пролунав потужний вибух. Після вибуху частина міста залишилася без електрики.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цього вибуху.

"Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. У багатьох також зник мобільний зв'язок", — повідомляють Telegram-канали.

Також є інформація, що немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у Мелітопольському районі.

"Повідомляють про дим у районі телевежі. А також передплатники повідомляють про проблеми з водою в окремих районах Мелітополя", — пишуть у Telegram-каналах.

Інформацію про вибухи у місті підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров.

"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку. Уточнюємо деталі", — написав він у Telegram.

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