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В окупованому Мелітополі прогримів вибух: перші подробиці

12 травня 2023 22:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В окупованому Мелітополі прогримів вибух: перші подробиці
Жителі Мелітополя чули потужний вибух
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 12 травня, в окупованому Мелітополі в Запорізькій області пролунав потужний вибух. Після вибуху частина міста залишилася без електрики. 

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Представники офіційної влади та військових ЗСУ не повідомляли детальної інформації щодо цього вибуху.

"Мелітопольці повідомляють, що після вибуху електрика зникла у нижній частині міста, у мікрорайоні. У багатьох також зник мобільний зв'язок", — повідомляють Telegram-канали.

Також є інформація, що немає електрики і в Нововасилівці Приазовського району, у Мелітопольському районі.

"Повідомляють про дим у районі телевежі. А також передплатники повідомляють про проблеми з водою в окремих районах Мелітополя", — пишуть у Telegram-каналах.

Інформацію про вибухи у місті підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров.

"Настільки потужний, що у східних та північних районах міста і навіть навколишніх селах не стало світла, води і зв’язку. Уточнюємо деталі", — написав він у Telegram. 

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