Россия в мае убила 174 украинца

Женщина пострадала от атаки России. Фото: Владимир Зеленский /Telegram

В мае резко возросло количество жертв среди гражданского населения из-за захватнической войны России против Украины. По меньшей мере 174 украинца были убиты.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в пятницу, 7 июня.

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Мониторинговая миссия сообщила, что увеличение количества жертв среди гражданского населения произошло из-за усиленных атак России и наземного наступления на Харьковскую область в мае.

"Атаки в Харьковской области повлекли 53 процента общих жертв среди гражданского населения в мае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае в Украине по меньшей мере 174 гражданских лица были убиты и 690 ранены.

"Это самое большое месячное количество жертв среди гражданского населения, зафиксированное Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине с июня 2023 по апрель 2024 года", — отметили в ООН.

Напомним, по данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек, или 40% населения Украины, нуждаются в гуманитарной помощи. 700 гражданских украинцев стали жертвами войны в Украине в апреле: 129 человек были убиты, 574 ранены.

Также мы сообщали, что память детей, погибших из-за российского вторжения, почтили во Львове. На Площади Ангелов 4 июня состоялась поминальная молитва.