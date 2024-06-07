Росія в травні вбила 174 українця

Жінка постраждала від атаки Росії. Фото: Володимир Зеленський /Telegram

У травні різко зросла кількість жертв серед цивільного населення через загарбницьку війну Росії проти України. Щонайменше 174 цивільні особи були вбиті.

Про це повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у п'ятницю, 7 червня.

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Моніторингова місія повідомила, що збільшення кількості жертв серед цивільного населення сталося через посилені атаки Росії та наземний наступ на Харківську область у травні.

"Атаки в Харківській області спричинили 53 відсотки загальних жертв серед цивільного населення в травні", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у травні в Україні щонайменше 174 цивільні особи були вбиті та 690 поранені.

"Це найбільша місячна кількість жертв серед цивільного населення, зафіксована Моніторинговою місією ООН з прав людини в Україні з червня 2023-го до квітня 2024 року", — наголосили в ООН.

Нагадаємо, за даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги. 700 цивільних українців стали жертвами війни в Україні у квітні: 129 осіб було убито, 574 поранено.

Також ми повідомляли, що пам'ять дітей, які загинули через російське вторгнення, вшанували у Львові. На Площі Ангелів 4 червня відбулася поминальна молитва.