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В ООН подтвердили, что именно россияне нанесли удар по мирным жителям села Гроза

31 октября 2023 16:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ООН подтвердили, что именно россияне нанесли удар по мирным жителям села Гроза
Правоохранители и военные на месте попадания ракеты в селе Гроза. Фото: t.me/synegubov
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ) заявила, что имеет достаточные основания полагать, что 5 октября именно Российская Федерация нанесла ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. В результате этого удара погибли 59 гражданских лиц.

Как сообщили в пресс-службе ММПЧУ.

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Удар по селу Гроза нанесли россияне

В новом докладе, обнародованном во вторник, сделан вывод о том, что Россия либо "не приняла все практически возможные меры, чтобы удостовериться в том, что запланированный объект атаки является военной целью", либо намеренно направила удар на гражданских лиц и гражданский объект, что в любом случае нарушение международного гуманитарного права.

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белль заявила, что эта атака является убедительным напоминанием о последствиях войны в Украине для людей и отмечает необходимость привлечения виновных к ответственности.

В докладе также отмечено, что масштабные повреждения и остатки оружия, найденные на месте инцидента, указывают на то, что вероятной причиной взрыва была российская ракета "Искандер", попавшая в единственное в деревне кафе примерно через 20-25 минут после того, как 63 местные жители собрались там, чтобы почтить память перезахороненного в Грозе украинского военнослужащего.

Военных целей у кафе не было

Наблюдатели ООН по правам человека задокументировали, что все жертвы были гражданскими лицами, и что на поминальном обеде в кафе или близ него не было ни одной военной или какой-либо другой законной военной цели.

Ранее мы писали, что в четверг 5 октября российские террористы обстреляли Купянский район Харьковщины. Разбор завалов продолжается.

Напоминаем, что в кафе в Харьковской области, которое обстреляли российские оккупанты, был поминальный обед в честь погибшего военного. Там находились около половины жителей села Гроза.

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