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В ООН підтвердили, що саме росіяни завдали удару по мирних мешканцях села Гроза

31 жовтня 2023 16:21
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ООН підтвердили, що саме росіяни завдали удару по мирних мешканцях села Гроза
Правоохоронці і військові на місці влучання ракети в селі Гроза. Фото: t.me/synegubov
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявила, що має достатні підстави вважати, що 5 жовтня саме Російська Федерація завдала ракетного удару по селу Гроза Куп'янського району Харківської області. Внаслідок цього удару загинуло 59 цивільних осіб.

Як повідомили в пресслужбі ММПЛУ.

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Удар по селу Гроза завдали росіяни

У новій доповіді, яку було оприлюднено у вівторок, зроблено висновок про те, що Росія або "не вжила всіх практично можливих заходів, щоб упевнитися в тому, що запланований об'єкт атаки є військовою ціллю", або навмисно спрямувала удар на цивільних осіб чи цивільний об'єкт, що в будь-якому разі є порушенням міжнародного гуманітарного права.

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Даніель Белль заявила, що ця атака є переконливим нагадуванням про наслідки війни в Україні для людей і відзначає необхідність притягнення винних до відповідальності.

У доповіді також зазначено, що масштабні пошкодження і залишки зброї, знайдені на місці інциденту, вказують на те, що ймовірною причиною вибуху була російська ракета "Іскандер", яка влучила в єдине в селі кафе приблизно за 20-25 хвилин після того, як 63 місцевих жителі зібралися там, щоб ушанувати пам'ять перепохованого в Грозі українського військовослужбовця.

Військових цілей біля кафе не було

Спостерігачі ООН з прав людини задокументували, що всі жертви були цивільними особами, і що на поминальному обіді в кафе або поблизу нього не було жодного військового або будь-якої іншої законної військової цілі.

Раніше ми писали, що у четвер, 5 жовтня, російські терористи обстріляли Куп'янський район Харківщини. Розбір завалів продовжується.

Нагадуємо, що у кафе в Харківській області, яке обстріляли російські окупанти, був поминальний обід на честь загиблого військового. Там перебувало близько половини мешканців села Гроза.

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