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В ООН заявили о полумиллионе погибших из-за войны в Украине

25 августа 2023 10:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ООН заявили о полумиллионе погибших из-за войны в Украине
Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло. Фото: ООН
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За полтора года войны в Украине погибли не менее 9444 гражданских лиц, включая 545 детей. Почти 17 тысяч человек, в том числе 1156 детей, получили ранения.

Об этом, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности, сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло.

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Она добавила, что речь идет только о подтвержденных жертвах войны и что реальные цифры, скорее всего, гораздо выше.

По некоторым оценкам, сказала Дикарло, общее число погибших с обеих сторон — как гражданских лиц, так и военнослужащих — составляет полмиллиона человек.

"Сегодня исполняется полтора года с тех пор, как Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Восемнадцать месяцев смерти, разрушений и невероятных страданий украинского народа. Конца этой войны, разрешенной нарушением принципов Устава ООН и международного права, пока не видно", — напомнила заместитель председателя ООН.

Ранее мы рассказывали, что Организация объединенных наций запускает инициативу, которая нацелена поддерживать украинцев в зимний период. Ее сумма составляет около 268 миллионов долларов.

Напомним, в Организации Объединенных Наций выступают с инициативой выделить дополнительное финансирование Украине для поддержки в зимние месяцы. Речь идет о сумме почти 270 млн долларов.

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