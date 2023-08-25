В ООН заявили про півмільйона загиблих через війну в Україні

Заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло. Фото: ООН

За півтора роки війни в Україні загинули щонайменше 9444 цивільних осіб, включаючи 545 дітей. Майже 17 тисяч людей, зокрема 1156 дітей, отримали поранення.

Про це, виступаючи в четвер на засіданні Ради Безпеки, повідомила заступник Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло.

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Загинуло щонайменше півмільйона людей

Вона додала, що йдеться лише про підтверджені жертви війни і що реальні цифри, швидше за все, набагато вищі.

За деякими оцінками, сказала Дікарло, загальна кількість загиблих з обох сторін — як цивільних осіб, так і військовослужбовців — сягає півмільйона людей.

"Сьогодні виповнюється півтора роки з того часу, як Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вісімнадцять місяців смерті, руйнувань та неймовірних страждань українського народу. Кінця цієї війни, розв'язаної порушення принципів Статуту ООН та міжнародного права, поки що не видно", — нагадала заступник голови ООН.

Раніше ми розповідали, Організація об'єднаних націй запускає ініціативу, яка націлена підтримувати українців у зимовий період. Її сума становить близько 268 мільйонів доларів.

Нагадуємо, в Організації Об'єднаних Націй виступають із ініціативою виділити додаткове фінансування Україні для підтримки у зимові місяці. Йдеться про суму у майже 270 млн доларів.