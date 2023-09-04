В ООН заявили, что доказательств для признания геноцида в Украине недостаточно

Члены Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине. Фото: Радио Свобода

В международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине не пришли к выводу о том, что в нашей стране происходит геноцид. Свою позицию они не изменили с марта 2023 года.

Об этом пишет Радио Свобода, ссылаясь на пресс-конференцию, которую дали члены комиссии в Киеве.

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Объяснение от ООН

"На данном этапе мы все еще не пришли к выводу, что (в Украине. — Ред.) происходит геноцид", — ответил на вопрос журналистки издания глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мьосе.

Он отметил, что члены комиссии не имеют достаточного количества доказательств, совпадающих с юридической квалификацией Конвенции о геноциде.

"Мы прекрасно осознаем беспокойство и упреки в этом преступлении. Поэтому мы исследуем это шаг за шагом. На данный момент у нас нет достаточных доказательств, которые соответствовали бы юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде. Вы помните, что это вопрос умысла, умысла преступников. Должна быть "потребность" уничтожить определенную группу. И такое уничтожение, согласно Конвенции, должно быть физическим или биологическим. Это те жесткие условия (для признания геноцида. — Ред.), которые подтверждены судебной практикой", — объяснил Эрик Мьосе.

Будут ли продолжать расследование

По его словам, расследование в Украине будет продолжено. Ранее комиссия отмечала, что у российских СМИ были "определенные заявления, которые, возможно, могли иметь отношение к вопросу о подстрекательстве к геноциду".

"Как вы знаете, мы обнаружили большое количество военных преступлений. Мы обнаружили, что по крайней мере по двум темам, а именно пыткам и атакам (по энергетической инфраструктуре Украины. — Ред.) с октября 2022 года, вопрос состоит в том, следует ли рассматривать их как преступления против человечности...И мы определили, что есть признаки того, что это может быть преступлением против человечности. Поэтому я считаю полезно посмотреть на все в контексте", — сказал глава комиссии.

Напомним, во время стартующей 5 сентября сессии Генеральной Ассамблеи ООН кульминацией станет неделя высокого уровня. В Нью-Йорке соберутся 150 президентов из разных стран мира, в том числе и президент Владимир Зеленский.