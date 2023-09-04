В ООН заявили, що доказів для визнання геноциду в Україні недостатньо

Члени Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні. Фото: Радіо Свобода

У міжнародній комісії ООН з розслідування порушень в Україні не дійшли висновку щодо того, що в нашій країні відбувається геноцид. Свою позицію вони не змінили з березня 2023 року.

Про це пише Радіо Свобода, посилаючись на пресконференцію, яку дали члени комісії у Києві.

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Пояснення від ООН

"На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні. — Ред.) відбувається геноцид", — відповів на запитання журналістки видання голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе.

Він зауважив, що члени комісії не мають достатньої кількості доказів, які б співпадали з юридичною кваліфікацією Конвенції про геноцид.

"Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид. Ви пам’ятаєте, що це питання умислу, умислу злочинців. Має бути "потреба" знищити певну групу. І таке знищення, відповідно до Конвенції, має бути фізичним чи біологічним. Це ті жорсткі умови (для визнання геноциду. — Ред.), які підтверджені судовою практикою", — пояснив Ерік Мьосе.

Чи будуть продовжувати розслідування

За його словами, розслідування в Україні буде продовжено. Раніше комісія наголошувала, що російські ЗМІ мали "певні заяви, які, можливо, могли мати стосунок до питання про підбурювання до геноциду".

"Як ви знаєте, ми виявили велику кількість воєнних злочинів. Ми виявили, що принаймні щодо двох тем, а саме тортур і атак (по енергетичній інфраструктурі України. — Ред.) з жовтня 2022 року, питання полягає в тому, чи слід розглядати їх як злочини проти людяності...І ми визначили, що є ознаки того, що це може бути злочином проти людяності. Тому я вважаю, що корисно подивитися на усе в контексті", — сказав голова комісії.

Нагадаємо, під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, що стартує 5 вересня, кульмінацією стане тиждень високого рівня. У Нью-Йорку зберуться 150 президентів із різних країн світу, зокрема і президент Володимир Зеленський.