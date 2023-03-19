В ОП отреагировали на заявление Германии об аресте путина и выдаче его МКС
В Офисе Президента прокомментировали заявление министра юстиции Германии о готовности арестовать президента россии владимира путина в случае его приезда. Очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты на этот счет.
На заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
-
В 2023-м соцпомощь будут назначать более оперативно: что изменится
-
АМПУ представила Украину в международном проекте DIONYSUS
-
Андрющенко показал, как выглядит проспект Мариуполя, по которому ездил путин
-
Череватый заявил, что оккупанты не могут завершить операцию по захвату Бахмута
-
ВМС россии продолжают убивать морских животных
-
Дания предоставит гранты для бизнеса до $15 тысяч: кто может получить
-
Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумской области, — ОК "Север"
-
Интересное кино на выходные: ТОП-5 фильмов, которые поднимут настроение
-
Лине Костенко — 93: Зеленский поздравил поэтессу и показал жизнь украинцев во время войны
-
Сначала сбил собаку, а потом хотел её убить: известно имя злоумышленника
Реакция Подоляка
"Безупречно. Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого пути в.в." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и грубого насилия над украинскими детьми", – написал Подоляк в своем Twitter.
Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно 🇩🇪 первой жестко расставила акценты: в случае появления «подозреваемого Путина В.В.» в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над 🇺🇦 детьми.– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023
Напомним, ранее немецкие медиа распространили заявление министра юстиции Германии Марка Бушманна по поводу ордера Международного уголовного суда на арест путина.
Он заявил, что если МКС обратится в "Интерпол" с целью воплощения ордера в жизнь, немецкие правоохранители будут арестовать путина в случае его приезда в страну и передать его МКС.