В ОП отреагировали на заявление Германии об аресте путина и выдаче его МКС

Михаил Подоляк

В Офисе Президента прокомментировали заявление министра юстиции Германии о готовности арестовать президента россии владимира путина в случае его приезда. Очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты на этот счет.

На заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Реакция Подоляка

"Безупречно. Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты: в случае появления "подозреваемого пути в.в." в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и грубого насилия над украинскими детьми", – написал Подоляк в своем Twitter.

Безупречно. Международный ордер следует исполнять. И очень символично, что именно 🇩🇪 первой жестко расставила акценты: в случае появления «подозреваемого Путина В.В.» в их юрисдикции он будет немедленно арестован. За организацию массового похищения и агрессивного насилия над 🇺🇦 детьми. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

Напомним, ранее немецкие медиа распространили заявление министра юстиции Германии Марка Бушманна по поводу ордера Международного уголовного суда на арест путина.

Он заявил, что если МКС обратится в "Интерпол" с целью воплощения ордера в жизнь, немецкие правоохранители будут арестовать путина в случае его приезда в страну и передать его МКС.