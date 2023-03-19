В ОП відреагували на заяву Німеччини щодо арешту путіна та видачі його МКС
В Офісі Президента прокоментували заяву міністра юстиції Німеччини про готовність заарештувати президента росії володимира путіна в разі його приїзду. Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти щодо того.
На заяву відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
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Реакція Подоляка
"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного путіна в.в." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", — написав Подоляк у своєму Twitter.
Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме 🇩🇪 першою жорстко розставила акценти: у разі появи «підозрюваного Путіна В.В.» у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над 🇺🇦 дітьми.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023
Нагадаємо, раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.
Він заявив, що, якщо МКС звернеться до "Інтерполу" з метою втілення ордера в життя, німецькі правоохоронці матимуть заарештувати путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.