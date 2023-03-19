В ОП відреагували на заяву Німеччини щодо арешту путіна та видачі його МКС

Михайло Подоляк

В Офісі Президента прокоментували заяву міністра юстиції Німеччини про готовність заарештувати президента росії володимира путіна в разі його приїзду. Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти щодо того.

На заяву відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Реакція Подоляка

"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного путіна в.в." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", — написав Подоляк у своєму Twitter.

Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме 🇩🇪 першою жорстко розставила акценти: у разі появи «підозрюваного Путіна В.В.» у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над 🇺🇦 дітьми. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2023

Нагадаємо, раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.

Він заявив, що, якщо МКС звернеться до "Інтерполу" з метою втілення ордера в життя, німецькі правоохоронці матимуть заарештувати путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.