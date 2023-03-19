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В ОП відреагували на заяву Німеччини щодо арешту путіна та видачі його МКС

19 березня 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Михайло Подоляк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Офісі Президента прокоментували заяву міністра юстиції Німеччини про готовність заарештувати президента росії володимира путіна в разі його приїзду. Дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти щодо того.

На заяву відреагував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Бездоганно. Міжнародний ордер слід виконувати. І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного путіна в.в." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", — написав Подоляк у своєму Twitter.

Нагадаємо, раніше німецькі медіа поширили заяву міністра юстиції Німеччини Марка Бушманна щодо ордера Міжнародного кримінального суду на арешт путіна.

Він заявив, що, якщо МКС звернеться до "Інтерполу" з метою втілення ордера в життя, німецькі правоохоронці матимуть заарештувати путіна в разі його приїзду до країни і передати його МКС.

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