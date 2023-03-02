В россии придумали очередную басню об "атаках ВСУ": пишут, что ДРГ на Брянщине обстреляла автомобиль и автобус

В Брянской области сообщают о стрельбе и обвиняют в ней Украину

Российские медиапропагандисты заявили о том, что на территории Брянской области действует "украинская диверсионно-разведывательная группа". В результате деятельности этой ДРГ, которая может быть провокацией российских спецслужб, якобы погибшие.

Об этом сообщил российский прокремлевский Telegram-канал SHOT.

"Украинская ДРГ"

Российские медиапропагандисты придумали новую легенду об "атаке Вооруженных сил Украины" на территорию приграничных областей российской федерации.

Пишут, что "диверсанты", якобы проникшие на территорию Брянской области, обстреляли легковой автомобиль.

Инцидент, по информации канала SHOT, произошел в селе Любечаны. Погиб мужчина, находившийся в машине, ранение получил 10-летний мальчик.

Обстрел автобуса

Позже медиапропагандисты страны-агрессора заявили об атаке "украинской ДРГ" на школьный автобус.

В автобусе погибли два человека, один несовершеннолетний получил ранения.

Заложник

Также Telegram-канал SHOT сообщил о том, что "украинская ДРГ" якобы захватила в Любечанах заложника. Им является местный фельдшер.

С заложником "диверсанты" скрылись в неизвестном направлении.

По всей видимости, этот инцидент является провокацией российских спецслужб.

Напомним, на территорию Украины, в частности в Сумской области, регулярно заходят настоящие российские ДРГ.

Фото из российских СМИ