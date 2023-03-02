​​​​​​​В росії вигадали чергову байку про "атаки ЗСУ": пишуть, що ДРГ на Брянщині обстріляла автівку і автобус

У Брянській області повідомляють про стрілянину і звинувачують у ній Україну

Російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє "українська диверсійно-розвідувальна група". Внаслідок діяльності цієї ДРГ, яка може бути провокацією російських спецслужб, нібито є загиблі.

Про це повідомив російський прокремлівський Telegram-канал SHOT.

"Українська ДРГ"

Російські медіапропагандисти вигадали нову легенду про “атаки Збройних сил України” на територію прикордонних областей російської федерації.

Пишуть, що "диверсанти", які нібито проникли на територію Брянської області, обстріляли легковий автомобіль.

Інцидент, за інформацією каналу SHOT, стався у селі Любечани. Загинув чоловік, який був у машині, поранення отримав 10-річний хлопчик.

Обстріл автобуса

Пізніше медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку "української ДРГ" на шкільний автобус.

У автобусі загинуло двоє осіб, один неповнолітній отримав поранення.

Заручник

Також Telegram-канал SHOT повідомив про те, що "українська ДРГ" буцімто захопила у Любечанах заручника. Ним є місцевий фельдшер.

Із заручником "диверсанти" зникли у невідомому напрямку.

Імовірно, цей інцидент є провокацією російських спецслужб.

Нагадаємо, на територію України, зокрема, в Сумській області, регулярно заходять справжні російські ДРГ.

Фото з російських ЗМІ