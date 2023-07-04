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В России заявили о возвращении на флот единственного крейсера: когда это произойдет

4 июля 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В России заявили о возвращении на флот единственного крейсера: когда это произойдет
Единственный крейсер российских ВМС, "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Россияне ожидают возвращения своего единственного крейсера "Адмирал Кузнецов" на боевое дежурство в конце 2024 года. Причинами задержки ремонта являются постоянные изменения требований со стороны военных и несвоевременная поставка оборудования.

Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.

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Планы восстановления крейсера

Источники издания рассказали о дате возвращения российского крейсера "Адмирал Кузнецов" в строй.

"По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные осенью того же года. Если испытания пройдут без замечаний, корабль может быть передан флоту в конце 2024 года", говорится в сообщении.

Если задержки в процессе ремонта будут продолжаться, то крейсер может быть возвращен в ВМФ Российской Федерации в 2025 году.

В чем проблемы

По информации ТАСС, задержка ремонта крейсера связана с двумя основными причинами.

Это:

  • несвоевременная поставка оборудования;
  • постоянные конфигурации требований со стороны заказчика (ВМФ России).

Напомним, что на "Адмирале Кузнецове" произошел мощный пожар в декабре 2022 года, когда он стоял в сухом доке 35-го судоремонтного завода.

В начале января этого года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что единственный российский крейсер находится в аварийном состоянии.

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