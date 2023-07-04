В России заявили о возвращении на флот единственного крейсера: когда это произойдет
Россияне ожидают возвращения своего единственного крейсера "Адмирал Кузнецов" на боевое дежурство в конце 2024 года. Причинами задержки ремонта являются постоянные изменения требований со стороны военных и несвоевременная поставка оборудования.
Об этом сообщает российское государственное информационное агентство ТАСС.
Планы восстановления крейсера
Источники издания рассказали о дате возвращения российского крейсера "Адмирал Кузнецов" в строй.
"По скорректированному плану заводские ходовые испытания авианосца должны начаться весной 2024 года, государственные осенью того же года. Если испытания пройдут без замечаний, корабль может быть передан флоту в конце 2024 года", — говорится в сообщении.
Если задержки в процессе ремонта будут продолжаться, то крейсер может быть возвращен в ВМФ Российской Федерации в 2025 году.
В чем проблемы
По информации ТАСС, задержка ремонта крейсера связана с двумя основными причинами.
Это:
- несвоевременная поставка оборудования;
- постоянные конфигурации требований со стороны заказчика (ВМФ России).
Напомним, что на "Адмирале Кузнецове" произошел мощный пожар в декабре 2022 года, когда он стоял в сухом доке 35-го судоремонтного завода.
В начале января этого года Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что единственный российский крейсер находится в аварийном состоянии.