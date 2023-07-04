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В Росії заявили про повернення на флот єдиного крейсера: коли це станеться

4 липня 2023 09:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії заявили про повернення на флот єдиного крейсера: коли це станеться
Єдиний крейсер російських ВМС, "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Росіяни очікують повернення свого єдиного крейсера "Адмирал Кузнецов" на бойове чергування у кінці 2024 року. Причинами затримки ремонту є постійні зміни вимог з боку військових та несвоєчасне постачання обладнання.

Про це повідомляє російське державне інформаційне агентство ТАСС.

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Джерела видання розповіли про дату повернення російського крейсера "Адмирал Кузнецов" у стрій.

"За скоригованим планом заводські ходові випробування авіаносця мають розпочатися навесні 2024 року, державні — восени того ж року. Якщо випробування пройдуть без зауважень, корабель може бути переданий флоту наприкінці 2024 року", — йдеться у повідомленні.

Якщо затримки у процесі ремонту продовжуватимуться, то крейсер може бути повернутий до ВМФ Російської Федерації аж 2025 року.

У чому проблеми

За інформацією ТАСС, затримка ремонту крейсера пов’язана з двома основними причинами.

Це:

  • несвоєчасне постачання обладнання;
  • постійні зміни вимог з боку замовника (ВМФ Росії).

Нагадаємо, що на "Адмирале Кузнецове" сталася потужна пожежа у грудні 2022 року, коли він стояв у сухому доці 35-го судноремонтного заводу.

На початку січня поточного року Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що єдиний російський крейсер перебуває в аварійному стані.

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