В России заявили, что перехватили украинские дроны над Курской областью

ПВО сбивает беспилотников. Фото: REUTERS

В России заявили, что над территорией Курской области их противовоздушные силы этой ночью перехватили украинские БпЛА. Россияне заявляют о ликвидации двух дронов.

По крайней мере, такое утверждает Министерство обороны РФ.

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В российском Минобороны сообщили о ночной атаке беспилотников в Курской области.

"Прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Сообщение Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 26 октября, беспилотники самолетного типа якобы атаковали Курскую АЭС. Один из них "взорвался рядом" с составом с ядерными отходами. В МИДе РФ традиционно обвинили во всем Украину.