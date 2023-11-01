В России заявили, что перехватили украинские дроны над Курской областью
В России заявили, что над территорией Курской области их противовоздушные силы этой ночью перехватили украинские БпЛА. Россияне заявляют о ликвидации двух дронов.
По крайней мере, такое утверждает Министерство обороны РФ.
В РФ заявили, что обезвредили украинские дроны
В российском Минобороны сообщили о ночной атаке беспилотников в Курской области.
"Прекращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Напомним, 26 октября, беспилотники самолетного типа якобы атаковали Курскую АЭС. Один из них "взорвался рядом" с составом с ядерными отходами. В МИДе РФ традиционно обвинили во всем Украину.
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