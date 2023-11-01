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В Росії заявили, що перехопили українські дрони над Курською областю

1 листопада 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Росії заявили, що перехопили українські дрони над Курською областю
ППО збиває безпілотники. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Росії заявили, що над територією Курської області їхні Протиповітряні сили цієї ночі перехопили українські БпЛА. Росіяни заявляють про ліквідацію двох дронів.

Принаймні, таке стверджує Міністерство оборони РФ

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У російському Міноборони повідомили про нічну атаку безпілотників у Курській області. 

"Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.

Повідомлення Міноборони РФ
Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 жовтня, безпілотники літакового типу нібито атакували Курську АЕС. Один з них "вибухнув поруч" зі складом з ядерними відходами. У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну. 

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