В Росії заявили, що перехопили українські дрони над Курською областю
В Росії заявили, що над територією Курської області їхні Протиповітряні сили цієї ночі перехопили українські БпЛА. Росіяни заявляють про ліквідацію двох дронів.
Принаймні, таке стверджує Міністерство оборони РФ.
В РФ заявили, що знешкодили українські дрони
У російському Міноборони повідомили про нічну атаку безпілотників у Курській області.
"Припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку двома БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться в повідомленні Міноборони РФ.
Нагадаємо, 26 жовтня, безпілотники літакового типу нібито атакували Курську АЕС. Один з них "вибухнув поруч" зі складом з ядерними відходами. У МЗС РФ традиційно звинуватили у всьому Україну.
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