Место "прилета" в Курске. Фото: t.me/gubernator_46

В России заявили, что в Судже Курской области ВСУ "натовским боеприпасом" атаковали маслодельный комбинат. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"В Судже БпЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Были сброшены три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — сказал он.

Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46

Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46

Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46

Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46 1/4 _ 4

Россиянам категорически запретили приближаться к обломкам и сразу извещать линию 112, если нашли новые остатки на улице. А местные паблики пишут, что "обстрелы совершались натовскими боеприпасами".

Напомним, совсем недавно в России заявили, что ВСУ атаковали беспилотниками Курскую АЭС. Один из дронов якобы взорвался у склада с ядерными отходами.