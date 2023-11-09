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В России заявили, что ВСУ атаковали Курск "натовскими боеприпасами" — все детали

9 ноября 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В России заявили, что ВСУ атаковали Курск "натовскими боеприпасами" — все детали
Место "прилета" в Курске. Фото: t.me/gubernator_46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В России заявили, что в Судже Курской области ВСУ "натовским боеприпасом" атаковали маслодельный комбинат. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции.

Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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"В Судже БпЛА ВСУ атаковал маслодельный комбинат. Были сброшены три кассетных боеприпаса. К счастью, пострадавших нет. Два боеприпаса разорвались и повредили производственные бочки и подземное хранилище продукции. Один не разорвался, для его обезвреживания вызваны саперы", — сказал он.

  • Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ с места прилета: t.me/gubernator_46
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Россиянам категорически запретили приближаться к обломкам и сразу извещать линию 112, если нашли новые остатки на улице. А местные паблики пишут, что "обстрелы совершались натовскими боеприпасами".

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Напомним, совсем недавно в России заявили, что ВСУ атаковали беспилотниками Курскую АЭС. Один из дронов якобы взорвался у склада с ядерными отходами.

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