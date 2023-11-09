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В Росії заявили, що ЗСУ атакували Курськ "натівськими боєприпасами" — усі деталі

9 листопада 2023 09:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Росії заявили, що ЗСУ атакували Курськ "натівськими боєприпасами" — усі деталі
Місце "прильоту" у Курську. Фото: t.me/gubernator_46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Росії заявили, що у Суджі Курської області ЗСУ "натівським боєприпасом" атакували олійний комбінат. Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції.

Про це заявив губернатор Курської області Роман Старовойт.

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"У Суджі БпЛА ЗСУ атакував олійний комбінат. Було скинуто три касетні боєприпаси. На щастя постраждалих немає. Два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції. Один не розірвався, для його знешкодження спричинені сапери", — йдеться у повідомленні. 

  • Фото РФ з місця прильоту: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ з місця прильоту: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ з місця прильоту: t.me/gubernator_46
  • Фото РФ з місця прильоту: t.me/gubernator_46
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Росіянам категорично заборонили наближатися до уламків та одразу сповіщати на лінію 112, якщо ж знайшли нові залишки на вулиці. А місцеві пабліки пишуть, що "обстріл здійснювали натівськими боєприпасами".

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Нагадаємо, зовсім нещодавно в Росії заявили, що ЗСУ атакували безпілотниками Курську АЕС.  Один із дронів нібито вибухнув біля складу з ядерними відходами.

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