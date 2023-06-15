В Ростове судят пленных "азовцев"

Судебное заседание. Фото: скриншот

В российском Ростове-на-Дону проходит суд на 22 украинскими пленными. Среди оказавшихся на скамье подсудимых есть и восемь женщин, работавших поварами.

Об этом сообщают AP News и "Астра".

Читайте также:

Суд над украинскими пленниками

В Ростове-на-Дону проходит суд над пленными украинскими военными, в частности над "азовцами".

Российская прокуратура обвинила их в:

совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом;

прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности;

организации и участии в деятельности террористической организации;

посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Кто находится на скамье подсудимых

Из 24 обвиняемых двух украинцев уже обменяли, и они вернулись домой. Суд продолжается для 22 пленных.

Среди них восемь женщин, работавших поварами в тыловом обеспечении во время дислокации "Азова" на территории завода "Азовсталь".

Женщины были задержаны российскими оккупантами при попытке выйти из города в марте 2022 года.

Напомним, что 11 июня из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников.