В Ростове судят пленных "азовцев"
В российском Ростове-на-Дону проходит суд на 22 украинскими пленными. Среди оказавшихся на скамье подсудимых есть и восемь женщин, работавших поварами.
Об этом сообщают AP News и "Астра".
Суд над украинскими пленниками
В Ростове-на-Дону проходит суд над пленными украинскими военными, в частности над "азовцами".
Российская прокуратура обвинила их в:
- совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом;
- прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности;
- организации и участии в деятельности террористической организации;
- посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.
Кто находится на скамье подсудимых
Из 24 обвиняемых двух украинцев уже обменяли, и они вернулись домой. Суд продолжается для 22 пленных.
Среди них восемь женщин, работавших поварами в тыловом обеспечении во время дислокации "Азова" на территории завода "Азовсталь".
Женщины были задержаны российскими оккупантами при попытке выйти из города в марте 2022 года.
Напомним, что 11 июня из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников.