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В Ростове судят пленных "азовцев"

15 июня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Ростове судят пленных "азовцев"
Судебное заседание. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В российском Ростове-на-Дону проходит суд на 22 украинскими пленными. Среди оказавшихся на скамье подсудимых есть и восемь женщин, работавших поварами.

Об этом сообщают AP News и "Астра".

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Суд над украинскими пленниками

В Ростове-на-Дону проходит суд над пленными украинскими военными, в частности над "азовцами".

Российская прокуратура обвинила их в:

  • совершении преступлений группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом;
  • прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности;
  • организации и участии в деятельности террористической организации;
  • посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля.

Кто находится на скамье подсудимых

Из 24 обвиняемых двух украинцев уже обменяли, и они вернулись домой. Суд продолжается для 22 пленных.

Среди них восемь женщин, работавших поварами в тыловом обеспечении во время дислокации "Азова" на территории завода "Азовсталь".

Женщины были задержаны российскими оккупантами при попытке выйти из города в марте 2022 года.

Напомним, что 11 июня из российского плена удалось вернуть еще 95 украинских защитников.

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