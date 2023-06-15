В Ростові судять полонених "азовців"

Судове засідання. Фото: скриншот

У російському Ростові-на-Дону відбувається суд на 22 українськими полоненими. Серед тих, хто опинився на лаві підсудних, є і восьмеро жінок, які працювали кухарками.

Про це повідомляють AP News та "Астра".

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Суд над українськими полоненими

У Ростові-на-Дону відбувається суд над полоненими українськими військовими, зокрема над "азовцями".

Російська прокуратура звинуватила їх у:

скоєнні злочинів групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною спільнотою;

проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності;

організації та участі у діяльності терористичної організації;

зазіханні на життя державного чи громадського діяча.

Хто перебуває на лаві підсудних

Із 24 звинувачених двох українців уже обміняли, і вони повернулися додому. Тож суд продовжується для 22 полонених.

Серед них восьмеро жінок, які працювали кухарками у тиловому забезпеченні під час дислокації "Азова" на території заводу "Азовсталь".

Жінки були затримані російськими окупантами під час спроби вийти з міста у березні 2022 року.

Нагадаємо, що 11 червня з російського полону вдалося повернути ще 95 українських захисників.