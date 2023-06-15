Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Ростові судять полонених "азовців" arrow

В Ростові судять полонених "азовців"

15 червня 2023 11:43
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Ростові судять полонених "азовців"
Судове засідання. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У російському Ростові-на-Дону відбувається суд на 22 українськими полоненими. Серед тих, хто опинився на лаві підсудних, є і восьмеро жінок, які працювали кухарками.

Про це повідомляють AP News та "Астра".

Читайте також:

Суд над українськими полоненими

У Ростові-на-Дону відбувається суд над полоненими українськими військовими, зокрема над "азовцями".

Російська прокуратура звинуватила їх у:

  • скоєнні злочинів групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною спільнотою;
  • проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності;
  • організації та участі у діяльності терористичної організації;
  • зазіханні на життя державного чи громадського діяча.

Хто перебуває на лаві підсудних

Із 24 звинувачених двох українців уже обміняли, і вони повернулися додому. Тож суд продовжується для 22 полонених.

Серед них восьмеро жінок, які працювали кухарками у тиловому забезпеченні під час дислокації "Азова" на території заводу "Азовсталь".

Жінки були затримані російськими окупантами під час спроби вийти з міста у березні 2022 року.

Нагадаємо, що 11 червня з російського полону вдалося повернути ще 95 українських захисників.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB