В Ростові судять полонених "азовців"
У російському Ростові-на-Дону відбувається суд на 22 українськими полоненими. Серед тих, хто опинився на лаві підсудних, є і восьмеро жінок, які працювали кухарками.
Про це повідомляють AP News та "Астра".
Суд над українськими полоненими
У Ростові-на-Дону відбувається суд над полоненими українськими військовими, зокрема над "азовцями".
Російська прокуратура звинуватила їх у:
- скоєнні злочинів групою осіб за попередньою змовою, організованою групою чи злочинною спільнотою;
- проходженні навчання з метою здійснення терористичної діяльності;
- організації та участі у діяльності терористичної організації;
- зазіханні на життя державного чи громадського діяча.
Хто перебуває на лаві підсудних
Із 24 звинувачених двох українців уже обміняли, і вони повернулися додому. Тож суд продовжується для 22 полонених.
Серед них восьмеро жінок, які працювали кухарками у тиловому забезпеченні під час дислокації "Азова" на території заводу "Азовсталь".
Жінки були затримані російськими окупантами під час спроби вийти з міста у березні 2022 року.
Нагадаємо, що 11 червня з російського полону вдалося повернути ще 95 українських захисників.