В СБУ и ГУР рассказали, кто причастен к атаке на НПЗ в Татарстане

Последствия атаки БпЛА в России 2 апреля. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели совместную операцию и поразили нефтеперерабатывающий завод в Татарстане во вторник, 2 апреля. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Об этом сообщают Новини.LIVE на собственные источники в СБУ и ГУР.

Читайте также:

Что известно о взрыве в Татарстане

Источники подтвердили, что ночной "хлопок" на НПЗ в Татарстане — это совместная операция СБУ и ГУР. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти на НПЗ в Нижнекамске, после чего там возник пожар. Мощность этой установки составляла восемь млн тонн нефти, а это 2,6% от общей годовой переработки РФ в год. Кроме того, этот завод входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

"Продолжаем систематически работать над тем, чтобы у России было все меньше возможностей финансировать захватническую войну против Украины. Мы будем и дальше перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет РФ", — отметил источник.

Напомним, 2 апреля в российском Татарстане прогремели взрывы на нефтеперерабатывающем заводе, после чего возник сильный пожар. Местные жители утверждают, что видевшие атаковавшие предприятие беспилотники ранены.

Кроме того, взрывы прогремели на заводе дронов в России. В сети показали видео.