В СБУ та ГУР розповіли, хто причетний до атаки на НПЗ в Татарстані

Наслідки атаки БпЛА в Росії 2 квітня. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України та Головне управління розвідки провели спільну операцію та уразили нафтопереробний завод у російському Татарстані у вівторок, 2 квітня. Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа.

Про це повідомляють Новини.LIVE на власні джерела в СБУ та ГУР.

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Джерела підтвердили, що нічна "бавовна" на НПЗ в Татарстані – це спільна операція СБУ та ГУР. Український дальнобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Потужність цієї установки складала вісім млн тонн нафти, а це — 2,6% від загальної річної переробки РФ на рік. Окрім того, цей завод входить у п'ятірку найбільших НПЗ Росії.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в Росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету РФ", — зазначило джерело.

Нагадаємо, 2 квітня у російському Татарстані пролунали вибухи на нафтопереробному заводі, після чого виникла сильна пожежа. Місцеві жителі стверджують, що бачили безпілотники, які атакували підприємство, є поранені.

Крім того, вибухи пролунали на заводі дронів у Росії. Згодом у мережі показали відео.