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В СБУ отреагировали на провокационные заявления РФ о заочном аресте Василия Малюка

15 апреля 2024 20:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В СБУ отреагировали на провокационные заявления РФ о заочном аресте Василия Малюка
Глава СБУ Василий Малюк. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Служба безопасности Украины отреагировала на очередные провокационные заявления Российской Федерации относительно заочного ареста главы СБУ Василия Малюка. В ведомстве отметили, что не обращались ни к каким адвокатам для оскорбления каких-либо решений российских судов.

Об этом пресс-служба СБУ сообщила в комментарии для Новини.LIVE в понедельник, 15 апреля.

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Реакция СБУ на российскую ИПСО

"Служба безопасности Украины призывает СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка и якобы обжалованию от его имени "приговора" в одном из московских судов исключительно как проявление враждебных ИПСО", — говорится в комментарии СБУ.

В спецслужбе добавили, что ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования решений российских судов.

"Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", якобы подающая апелляции от имени главы СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ", — заявили в пресс-службе.

Также в пресс-службе СБУ отметили, что все мероприятия, предпринимаемые Службой безопасности Украины, полностью соответствуют нормам как национального, так и международного законодательства.

Заявления российской стороны

Ранее стало известно, что в России заявили, что якобы "защита" заочно арестованного главу СБУ Василия Малюка обжаловала приговор российского суда.

заочный арест малыша
Фейк российских СМИ о Малюке. Фото: скриншот

Напомним, что суд в Москве заочно арестовал главу Службы безопасности Украины Василия Малюка из-за обвинений в теракте, произошедшем в торговом центре "Крокус".

СБУ ответила на обвинение российского Министерства иностранных дел, заявившее об участии Украины в террористических актах на территории России.

СБУ
война
суд
Украина
Василий Малюк
Россия

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