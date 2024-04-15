Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В СБУ відреагували на провокативні заяви РФ щодо заочного арешту Василя Малюка arrow

В СБУ відреагували на провокативні заяви РФ щодо заочного арешту Василя Малюка

15 квітня 2024 20:16
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В СБУ відреагували на провокативні заяви РФ щодо заочного арешту Василя Малюка
Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Служба безпеки України відреагувала на чергові провокативні заяви Російської Федерації щодо заочного арешту голови СБУ Василя Малюка. У відомстві зазначили, що не зверталися до жодних адвокатів для оскарження якихось рішень російських судів.

Про це пресслужба СБУ повідомила в коментарі для Новини.LIVE у понеділок, 15 квітня.

Читайте також:

Реакція СБУ на російську ІПСО

"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО", — говориться у коментарі СБУ.

У спецслужбі додали, що ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження рішень російських судів.

"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", — заявили у пресслужбі.

Також у пресслужбі СБУ зазначили, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам як національного, так і міжнародного законодавства.

Заяви російської сторони

Раніше стало відомо, що в Росії заявили, що нібито "захист" заочно арештованого очільника СБУ Василя Малюка оскаржив вирок російського суду.

заочний арешт малюка
Фейк російських ЗМІ про Малюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що суд у Москві заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який стався у торговельному центрі "Крокус".

СБУ відповіла на звинувачення російського Міністерства закордонних справ, яке заявило про участь України в терористичних актах на території Росії.

СБУ
війна
суд
Україна
Василь Малюк
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем