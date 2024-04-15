В СБУ відреагували на провокативні заяви РФ щодо заочного арешту Василя Малюка

Очільник СБУ Василь Малюк. Фото: СБУ

Служба безпеки України відреагувала на чергові провокативні заяви Російської Федерації щодо заочного арешту голови СБУ Василя Малюка. У відомстві зазначили, що не зверталися до жодних адвокатів для оскарження якихось рішень російських судів.

Про це пресслужба СБУ повідомила в коментарі для Новини.LIVE у понеділок, 15 квітня.

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Реакція СБУ на російську ІПСО

"Служба безпеки України закликає ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади та судів РФ з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО", — говориться у коментарі СБУ.

У спецслужбі додали, що ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження рішень російських судів.

"Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови СБУ, відповідно є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", — заявили у пресслужбі.

Також у пресслужбі СБУ зазначили, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки України, повністю відповідають нормам як національного, так і міжнародного законодавства.

Заяви російської сторони

Раніше стало відомо, що в Росії заявили, що нібито "захист" заочно арештованого очільника СБУ Василя Малюка оскаржив вирок російського суду.

Фейк російських ЗМІ про Малюка. Фото: скриншот

Нагадаємо, що суд у Москві заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка через обвинувачення у теракті, який стався у торговельному центрі "Крокус".

СБУ відповіла на звинувачення російського Міністерства закордонних справ, яке заявило про участь України в терористичних актах на території Росії.