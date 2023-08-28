В селе в Днепропетровской области хотят обустроить укрытие на 16 миллионов гривен: что там будет
Петриковский поссовет, что в Днепропетровской области заключило договор на ремонт укрытия в лицее в селе Ивановка. Общая стоимость работ составляет 15,98 млн. грн.
Об этом сообщается в системе Prozorro.
Ремонт укрытия в Днепропетровской области
Согласно данным системы Prozorro, Петриковский поселковый совет заключил договор с частным предприятием "Спецстроймонтаж-21". Оно должно до конца текущего года отремонтировать укрытие в сельском лицее.
Журналисты обнаружили, что для укрытия приобрели оборудование вдвое дороже рыночной цены.
Например, дизельный генератор TMG POWER TMGR-70 был включен в смету по цене 995 тыс грн, что вдвое дороже, чем на сайте продавца — 450 тыс грн.
Похожая ситуация и с приемно-контрольным устройством Тирас-16П, которое было включено в смету ремонта по цене 23 944 гривен. Это на 50 процентов выше цен в интернете, а именно 15 360 гривен.
Напомним, в Харькове суд обязал привести в надлежащее состояние укрытие в учебном заведении. Суд удовлетворил иск прокуратуры к одному из профессиональных лицеев о приведении защитного сооружения гражданской защиты в надлежащее состояние и готовность к укрытию населения. Там было обнаружено ряд нарушений.