В селі на Дніпропетровщині хочуть облаштувати укриття на 16 мільйонів грн: що там буде

Табличка, яка вказує, де знаходиться укриття. Фото: Новини.LIVE

Петриківська селищна рада, що у Дніпропетровській області уклало угоду на ремонт укриття ліцею у селі Іванівка. Загальна вартість робіт становить 15,98 млн грн.

Про це повідомляється у системі Prozorro.

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Відповідно до даних системи Prozorro Петриківська селищна рада уклала угоду із приватним підприємством "Спецбудмонтаж-21". Воно має до кінця поточного року відремонтувати укриття у сільському ліцеї.

Відомості про угоду з системи Prozorro. Фото: скриншот

Журналісти виявили, що для укриття придбали устаткування удвічі дорожче за ринкову ціну.

Відомості про угоду з системи Prozorro. Фото: скриншот

Наприклад, дизельний генератор TMG POWER TMGR-70 був включений до кошторису за ціною 995 тис грн, що вдвічі дорожче, ніж на сайті продавця — 450 тис грн.

Схожа ситуація і з приймально-контрольним пристроєм Тірас-16П, який був включений у кошторис ремонту за ціною 23 944 гривень. Це на 50 відсотків дорожче за ціну в інтернеті, а саме 15 360 гривень.

Нагадаємо, у Харкові суд зобов’язав привести до належного стану укриття в навчальному закладі. Суд задовольнив позов прокуратури до одного з професійних ліцеїв про приведення захисної споруди цивільного захисту до належного стану та готовності до укриття населення. Під час перевірок там було виявленно низку порушень.