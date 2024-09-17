В Сумах прогремел взрыв
17 сентября 2024 22:15
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников
В Сумах во вторник, 17 сентября, прогремел взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
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В 20:41 в Сумской области была объявлена воздушная тревога.
В 22:05 Воздушные силы Украины сообщили о пуске УАБ в Сумскую область.
В 22:09 в Сумах раздался взрыв.
В настоящее время карта воздушных тревог выглядит так:
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