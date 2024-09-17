Повторные взрывы в Сумах сегодня, 17 сентября — объявлена ​​воздушная тревога

В Сумах раздались новые взрывы
В Сумах раздавались очередные взрывы. Российские захватчики не перестают обстреливать город. Звучит сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает Суспільне во вторник, 17 сентября.
Россияне не прекращают обстреливать Сумы
Российские захватчики в ночь на 17 сентября наносили удар по Сумам, применяя ударные дроны типа Shahed и управляемые авиационные бомбы.
В результате в городе исчез свет, не работает электротранспорт и есть проблемы с водоснабжением.
На данный момент в городе продолжают раздаваться взрывы. Местные паблики сообщают, что их причиной являются баллистические ракеты, активно применяемые россиянами против украинских городов.
В Сумах звучит воздушная тревога, угроза ракетного удара сохраняется. Военные советуют местным жителям оставаться в укрытиях или других безопасных местах.
Кроме Сумщины, тревога объявлена и в соседней Полтавской области.
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