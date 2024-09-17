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В Сумах раздались новые взрывы

17 сентября 2024 12:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Повторные взрывы в Сумах сегодня, 17 сентября — объявлена ​​воздушная тревога
Взрыв в Сумах. Фото иллюстративное: ГСЧС
Дмитрий Галушка - Редактор

В Сумах раздавались очередные взрывы. Российские захватчики не перестают обстреливать город. Звучит сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Суспільне во вторник, 17 сентября.

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Взрывы в Сумах. Фото: скриншот

Россияне не прекращают обстреливать Сумы

Российские захватчики в ночь на 17 сентября наносили удар по Сумам, применяя ударные дроны типа Shahed и управляемые авиационные бомбы.

В результате в городе исчез свет, не работает электротранспорт и есть проблемы с водоснабжением.

На данный момент в городе продолжают раздаваться взрывы. Местные паблики сообщают, что их причиной являются баллистические ракеты, активно применяемые россиянами против украинских городов.

В Сумах звучит воздушная тревога, угроза ракетного удара сохраняется. Военные советуют местным жителям оставаться в укрытиях или других безопасных местах.

Кроме Сумщины, тревога объявлена и в соседней Полтавской области.

карта тревог
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

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13:43 В WSJ оценили потери Украины и России на войне

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