В ЦПД заявили, что ИПСО "Уклонист" запускалась с ботов-аккаунтов в соцсетях

Молодой человек за ноутбуком. Фото иллюстративное: freepik

Информационно-психологическая операция "Уклонист", которую приписывают России, была создана из ботов-аккаунтов в соцсетях. Их количество может достигать 80 недавно созданных фейковых профилей.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии телеканала "Мы-Украина".

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"Тренд "Уклонист" запускался с искусственных аккаунтов, ему придавалась органичность за счет того, что искусственными аккаунтами разгонялись эти видео. Так или иначе отзыв какой-то они находили в реальной, живой аудитории", — сказал он.

По его словам, количество таких аккаунтов составляет 80 профилей, созданных недавно.

"По нашему анализу, который мы делали, более 80 аккаунтов, с которых запускались разноплановые видео об "Уклонисте", являются искусственными, недавно созданными", — заявил Коваленко.

Напомним, ранее ЦПД, СБУ и Верховная Рада начали подготовку законопроекта о борьбе с дезинформацией в Telegram и TikTok.

В то же время не так давно ведомства сделали заявление относительно информации о вероятной мобилизации женщин в Украине, заявив, что это не соответствует действительности.