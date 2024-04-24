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В ЦПД заявили, що ІПСО "Ухилянт" запускалася з ботів-акаунтів у соцмережах

24 квітня 2024 23:43
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ЦПД заявили, що ІПСО "Ухилянт" запускалася з ботів-акаунтів у соцмережах
Юнак за ноутбуком. Фото ілюстративне: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Інформаційно-психологічна операція "Ухилянт", яку  приписують Росії, була створена з ботів-акаунтів у соцмережах. Їхня кількість може сягати 80 нещодавно створених фейкових профілів. 

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в коментарі телеканалу "Ми-Україна".

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"Тренд "Ухилянт" запускався зі штучних акаунтів, йому надавалась органічність коштом того що, що штучними акаунтами розганялися ці відео. Так чи інакше відгук якийсь вони знаходили в реальної, живої аудиторії", — сказав він.

За його словами, кількість таких акаунтів становить 80 профілів, які були створені нещодавно.

"За нашим аналізом, який ми робили, понад 80 акаунтів, з яких запускалися різнопланові відео про "Ухилянта", є штучними, нещодавно створеними", — заявив Коваленко.

Нагадаємо, раніше ЦПД, СБУ та Верховна Рада розпочали підготовку законопроєкту про боротьбу з дезінформацією в Telegram та TikTok.

Водночас не так давно відомств зробили заяву щодо інформації про ймовірну мобілізацію жінок в Україні, заявивши, що це не відповідає дійсності

соцмережі
фейки
Україна
ЦПД
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