Сколько детей погибло в результате российской агрессии — обновлены данные

В Украине из-за агрессии россии погибли 460 детей
В Украине количество детей, погибших в результате полномасштабной войны россии, возросло до 460. Число пострадавших детей осталось неизменным с предыдущего дня — 919.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
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Подробности
"По состоянию на утро 5 февраля 2023 года более 1379 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По официальной информации ювенальных прокуроров 460 детей погибли и более 919 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
В ведомости отметили, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Где больше всего пострадало детей
Больше всего детей пострадало в:
- Донецкой области — 443,
- Харьковской — 270,
- Киевской — 123,
- Херсонской — 86,
- Запорожской — 84,
- Николаевской — 83,
- Черниговской — 68,
- Луганской — 66,
- Днепропетровской — 63.
Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Напомним, недавно стало известно, что во Львове психологи будут бесплатно работать с детьми, потерявшими родных на войне.
Специалисты центра говорят, что работа предусмотрена с подростками, которым от 14 лет, однако не откажут в работе и тем детям, кто младше, и при необходимости готовы работать и со взрослыми. С группой будут работать два профильных психолога.