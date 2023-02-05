Сколько детей погибло в результате российской агрессии — обновлены данные

Более 1379 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф

В Украине количество детей, погибших в результате полномасштабной войны россии, возросло до 460. Число пострадавших детей осталось неизменным с предыдущего дня — 919.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Подробности

"По состоянию на утро 5 февраля 2023 года более 1379 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии россии. По официальной информации ювенальных прокуроров 460 детей погибли и более 919 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В ведомости отметили, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Где больше всего пострадало детей

Больше всего детей пострадало в:

Донецкой области — 443,

Харьковской — 270,

Киевской — 123,

Херсонской — 86,

Запорожской — 84,

Николаевской — 83,

Черниговской — 68,

Луганской — 66,

Днепропетровской — 63.

Кроме того, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Напомним, недавно стало известно, что во Львове психологи будут бесплатно работать с детьми, потерявшими родных на войне.

Специалисты центра говорят, что работа предусмотрена с подростками, которым от 14 лет, однако не откажут в работе и тем детям, кто младше, и при необходимости готовы работать и со взрослыми. С группой будут работать два профильных психолога.