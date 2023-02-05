Скільки дітей загинуло внаслідок російської агресії — оновлені дані

Більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф

В Україні кількість дітей, загиблих через повномасштабну війну росії, зросла до 460. Число постраждалих дітей залишилося незмінним від попереднього дня — 919.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Деталі

"Станом на ранок 5 лютого 2023 року більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 460 дітей загинуло та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.

У відомості зазначили, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Де найбільше постраждало дітей

Найбільше дітей постраждало у:

Донецькій області — 443,

Харківській — 270,

Київській — 123,

Херсонській — 86,

Запорізькій — 84,

Миколаївській — 83,

Чернігівській — 68,

Луганській — 66,

Дніпропетровській — 63.

Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Львові психологи безкоштовно працюватимуть з дітьми, які втратили рідних на війні.

Фахівці центру кажуть, що робота передбачена з підлітками, яким від 14 років, проте не відмовлять у роботі і тим дітям, хто молодший, і за потреби готові працювати і з дорослими. З групою працюватимуть два профільні психологи.