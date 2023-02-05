Скільки дітей загинуло внаслідок російської агресії — оновлені дані

В Україні через агресію росії загинуло 460 дітей
В Україні кількість дітей, загиблих через повномасштабну війну росії, зросла до 460. Число постраждалих дітей залишилося незмінним від попереднього дня — 919.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
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Деталі
"Станом на ранок 5 лютого 2023 року більше ніж 1379 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 460 дітей загинуло та понад 919 отримали поранення різного ступеню тяжкості", — йдеться у повідомленні.
У відомості зазначили, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Де найбільше постраждало дітей
Найбільше дітей постраждало у:
- Донецькій області — 443,
- Харківській — 270,
- Київській — 123,
- Херсонській — 86,
- Запорізькій — 84,
- Миколаївській — 83,
- Чернігівській — 68,
- Луганській — 66,
- Дніпропетровській — 63.
Окрім того, через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що у Львові психологи безкоштовно працюватимуть з дітьми, які втратили рідних на війні.
Фахівці центру кажуть, що робота передбачена з підлітками, яким від 14 років, проте не відмовлять у роботі і тим дітям, хто молодший, і за потреби готові працювати і з дорослими. З групою працюватимуть два профільні психологи.