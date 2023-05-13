В Украине мужчинам вместо повесток могут выдавать уведомления: что это

Гражданин Украины, которому выписали повестку. Фото: УНИАН

В Украине продлили мобилизацию и военное положение до 18 августа 2023 года. Военнообязанные мужчины могут получить не только повестку, но и уведомление. В чем разница и кому их могут выдать?

Об этом пишет УНИАН.

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Разница между повесткой и оповещением

Отмечается, что повестка — это документ-распоряжение, обязывающее вас прибыть в определенный срок в территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

Оповещение — тоже распоряжение, но от руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Но, в отличие от повестки, оповещения вручают не конкретному человеку, а адресуют:

органам местного самоуправления;

руководителям предприятий, учреждений и организаций;

учебным заведениям.

Уведомление обязывает руководителя сообщить человеку о вызове в ТЦК и СП и обеспечить его прибытие в указанные даты. То есть оповещение — это механизм, используемый ТЦК и СП для вручения повесток военнообязанным.

Обязанности после оповещения

Как говорится, оно не обязывает вас к каким-либо действиям. Уведомление предоставляется только о должностных лицах, руководителях предприятий, учреждениях, которые должны:

сообщить военнообязанным о том, что им необходимо явиться в военкомат и встать на учет или уточнить свои данные;

обеспечить прибытие военнообязанных в ТЦК и СП в сроки, указанные в повестках (они прилагаются к извещению).

"Это не значит, что будет непременная мобилизация. Но если военнообязанный получил повестку, которая прилагалась к оповещению, и проигнорировал ее, то неявка в военкомат влечет ответственность", — сказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

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