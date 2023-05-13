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В Україні чоловікам замість повісток можуть видавати оповіщення: що це

13 травня 2023 12:18
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В Україні чоловікам замість повісток можуть видавати оповіщення: що це
Громадянин України, якому виписали повістку. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

В Україні продовжили мобілізацію та військовий стан до 18 серпня 2023 року. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати не лише повістку, але й оповіщення. В чому різниця і кому їх можуть видати?

Про це пише УНІАН.

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Різниця між повісткою та оповіщенням

Зазначається, що повістка — це документ-розпорядження, який зобов'язує вас прибути в певний термін до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Оповіщення — теж розпорядження, але  від керівника районного (міського) ТЦК і СП. Але, на відміну від повістки, оповіщення вручають не конкретній людині, а адресують:

  • органам місцевого самоврядування;
  • керівникам підприємств, установ та організацій;
  • навчальним закладам.

Оповіщення зобов'язує керівника повідомити людину про виклик в ТЦК і СП і забезпечити її прибуття в зазначені дати. Тобто оповіщення — це механізм, який ТЦК і СП використовують для вручення повісток військовозобов'язаним.

Обов'язки після оповіщення

Як зазначається, воно не зобов'язує вас до будь-яких дій. Оповіщення надається лише про посадових осіб, керівників підприємств, установ, які повинні:

  • повідомити військовозобов'язаним про те, що їм необхідно з'явитися у військкомат і стати на облік або уточнити свої дані;
  • забезпечити прибуття військовозобов'язаних в ТЦК і СП в терміни, зазначені в повістках (вони додаються до оповіщення).

"Це не означає, що буде неодмінна мобілізація. Але якщо військовозобов'язаний отримав повістку, яка додавалася до оповіщення, і проігнорував її, то неявка до військкомату тягне за собою відповідальність", — сказав юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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