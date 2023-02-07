Удары по территории россии — Украина имеет собственное оружие для этого

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть собственное оружие для уничтожения целей в россии. И ей ничего не помешает это делать.

Об этом Алексей Данилов рассказал в интервью CNN.

Украина имеет оружие для уничтожения целей в россии

"Что касается российской территории, то никто не запрещает нам уничтожать целые оружие, произведенное в Украине. Есть ли у нас такое оружие? Да, есть", — сказал Данилов.

Издание отмечает, что западные страны не поощряют нанесение Украиной ударов по территории россии оружием, переданным ими. Хотя в ходе полномасштабного вторжения на стратегических объектах в россии постоянно происходили непонятные взрывы, но Украина никогда официально не признавала ответственность за эти удары.

Напомним, в начале января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что вероятные дальнейшие удары по территории россии будут "все глубже и глубже". Однако он сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны.