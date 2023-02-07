Удари по території рф — Україна має власну зброю для цього

Олексій Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у рф. І їй нічого не завадить це робити.

Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю CNN.

Україна має зброю для знищення цілей у росії

"Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є", — сказав Данілов.

Видання зазначає, що західні країни не заохочують завдавання Україною ударів по території рф зброєю, переданою ними. Хоча в ході повномасштабного вторгнення на стратегічних об'єктах в росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи, але Україна ніколи офіційно не визнавала відповідальність за ці удари.

Нагадаємо, на початку січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни.