Удари по території рф — Україна має власну зброю для цього

В України є власна зброя, яка може знищувати цілі на території росії, — Данілов
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна має власну зброю для знищення цілей у рф. І їй нічого не завадить це робити.
Про це Олексій Данілов розповів в інтерв'ю CNN.
-
Нафтогаз запропонував J.P. Morgan інвестувати у компанію: деталі
-
Скільки російських генералів загинуло на війні в Україні: дані розвідки Японії
-
Українців попередили про різку зміну погоди: що відомо
-
В Одесі збудують три бювети: де та коли вони мають з’явитись
-
Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі
-
Еліна Світоліна розповіла, коли повернеться на корт
-
Скасувати відстрочку та відправити на фронт: в Україні пропонують мобілізувати одну категорію громадян
-
Поки учасники гурту "Антитіла" були на фронті, на них подали до суду по давній гучній справі: подробиці
-
Чилі у вогні: кілька днів в країні вирують масштабні лісові пожежі
-
Біля кордону з Україною горіла російська колонія: є загиблі
Україна має зброю для знищення цілей у росії
"Що стосується російської території, то ніхто не забороняє нам знищувати цілі зброєю, виробленою в Україні. Чи є у нас така зброя? Так, є", — сказав Данілов.
Видання зазначає, що західні країни не заохочують завдавання Україною ударів по території рф зброєю, переданою ними. Хоча в ході повномасштабного вторгнення на стратегічних об'єктах в росії постійно відбувалися незрозумілі вибухи, але Україна ніколи офіційно не визнавала відповідальність за ці удари.
Нагадаємо, на початку січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов припустив, що ймовірні подальші удари по території росії будуть "дедалі глибшими й глибшими". Однак він зможе прокоментувати відповідальність своєї країни за атаки лише після закінчення війни.