Бронирование от мобилизации — кого еще обещают освободить от военной службы

Военнообязанный в ТЦК. Фото: ООТЦК и СП

В Украине уже более 16 месяцев продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет могут призвать в армию. Однако существует ряд законных оснований, позволяющих получить отсрочку. Сейчас же в Министерстве экономики рассматривают возможность бронирования от мобилизации еще двух категорий. Речь идет о ФЛП и гиг-специалистах.

Об этом сообщил директор департамента экономики безопасности и обороны Минэкономики Сергей Сметанко во время IT Ukraine Legal Conference.

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Сергей Сметанко. Фото: facebook.com/Сергей Сметанко

По его словам, чиновники хотят сделать ФЛП и гиг-специалистов (внештатные специалисты в ИТ-отрасли) доступными для бронирования от мобилизации во время военного положения.

Сметанко подчеркнул, что для Украины одна из важнейших областей — именно IT.

"Каждая отрасль — уникальная, но IТ-отрасль — одна из самых мощных и важнейших в Украине. Мы понимаем, что ФЛП — это основная форма трудоустройства в IТ. Знаем, что есть и гиг-специалисты. К сожалению, сейчас все они выпали из системы", — сообщил Сметанко о проблеме.

Он отметил, что в законе четко написано, что могут бронироваться только предприятия, учреждения и организации.

"Мы работаем над этим вопросом, думаем о соответствующих изменениях в закон. Уже есть определенные наработки, но пока на рабочем уровне", — отметил директор департамента.

Кого могут забронировать во время военного положения

Освобождение от призыва распространяется сто процентов на:

председателей правлений банков;

инкассаторов, работающих в центральных отделениях банков;

инкассаторов, работающих в банковских отделениях (филиалах) в регионах;

старших инкассаторов;

инкассаторов-водителей автотранспорта;

всех работников подразделений сохранности банков.

Кроме работников банковских учреждений бронированию без количественного ограничения подлежат военнообязанные, которые:

находятся в должностях государственной службы категорий "А" и "Б" (руководители министерств, заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, работники патронатных служб и т.п.);

находятся в должностях первой — четвертой категорий (в органах для местного самоуправления);

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которые важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), и их заместителями;

являются руководителями предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований, и их заместителями;

являются работниками предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса, список которых утверждается Минэнерго;

являются работниками специализированных учреждений ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, представительств международных организаций, международных и украинских неправительственных организаций, реализующих гуманитарные проекты за средства международных партнеров, критически важных для функционирования экономики.

Также бронированию подлежат:

работники органов государственной власти, других госорганов, местного самоуправления, необходимые для военного положения учреждений;

работники предприятий, учреждений и организаций, имеющих установленные мобилизационные задания или заказы, необходимые для выполнения;

работники предприятий, учреждений и организаций, производящих и предоставляющих товары оборонного назначения для ВСУ и других военных формирований;

сотрудники организаций, которые критически важны для функционирования экономики в особый период.



Работники ТЦК за работой. Фото: ООТЦК и СП

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