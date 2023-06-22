Бронювання від мобілізації — кого ще обіцяють звільнити від військової служби

Військовозобов'язаний в ТЦК. Фото: ООТЦК та СП

В Україні вже понад 16 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація, під час якої військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть призвати до війська. Однак існує низка законних підстав, що дають змогу отримати відстрочку. А наразі у Міністерстві економіки розглядають можливість бронювання від мобілізації ще двох категорій. Мова йде про ФОП та гіг-фахівців.

Про це повідомив директор департаменту економіки безпеки та оборони Мінекономіки Сергій Сметанко під час IT Ukraine Legal Conference.

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Сергій Сметанко. Фото: facebook.com/Сергій Сметанко

За його словами, чиновники хочуть зробити ФОП та гіг-фахівців (позаштатні спеціалісти в ІТ-галузі) доступними для бронювання від мобілізації під час воєнного стану.

Сметанко підкреслив, що для України одна з найважливіших галузей саме IT.

"Кожна галузь — унікальна, але ІТ-галузь — одна з найпотужніших і найважливіших в Україні. Ми розуміємо, що ФОП — це основна форма працевлаштування в ІТ. Знаємо, що є і гіг-спеціалісти. На жаль, зараз усі вони випали із системи", — повідомив Сметанко про проблему.

Він зазначив, що у законі чітко написано, що можуть бронюватися лише підприємства, установи й організації.

"Ми працюємо над цим питанням, думаємо про відповідні зміни до закону. Вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні", — зазначив директор департаменту.

Кого можуть забронювати під час дії воєнного стану

Звільнення від призову поширюється сто відсотково на:

голів правлінь банків;

інкасаторів, які працюють у центральних відділеннях банків;

інкасаторів, які працюють у банківських відділеннях (філіях) у регіонах;

старших інкасаторів;

інкасаторів-водіїв автотранспорту;

всіх працівників підрозділів безпеки банків.

Окрім працівників банківських установ бронюванню без кількісного обмеження підлягають військовозобов'язані, які:

знаходяться на посадах державної служби категорій "А" та"Б" (керівники міністерств, заступники, керівники державних органів, органів державного управління, працівники патронатних служб тощо);

знаходяться на посадах першої – четвертої категорій (в органах місцевого самоврядування);

є керівниками підприємств, установ і організацій, які критично важливі для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), та їх заступниками;

є керівниками підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, та їх заступниками;

є працівниками підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго;

є працівниками спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги, представництв міжнародних організацій, міжнародних та українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки.

Також бронюванню підлягають:

працівники органів державної влади, інших держорганів, місцевого самоврядування, необхідних для воєнного стану установ;

працівники підприємств, установ і організацій, які мають встановлені мобілізаційні завдання або замовлення, необхідні для виконання;

працівники підприємств, установ і організацій, які виробляють і надають товари оборонного призначення для ЗСУ та інших військових формувань;

співробітники організацій, які є критично важливими для функціонування економіки в особливий період.





Працівники ТЦК за роботою. Фото: ООТЦК та СП

Раніше адвокат Ігор Ясько в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів, за яких умов бронь може бути анульована.

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