Выборы в Украине - Вениславский прокомментировал легитимность Зеленского

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

В Украине 31 марта 2024 года должны были состояться президентские выборы, но из-за действия военного положения их не будет. Президентом страны остается действующий верховный главнокомандующий Владимир Зеленский.

Насколько это решение законно и можно ли считать Зеленского легитимным президентом без очередных выборов, в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE рассказал народный депутат Украины и член оборонного комитета Федор Вениславский.

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"Проведение выборов во время действия военного положения прямо запрещают Избирательный кодекс и ЗУ "О правовом режиме военного положения", а значит, имеющиеся 100% правовые основания их не проводить, пока эти законы не будут изменены или признаны неконституционными", — сказал Вениславский.

Он также добавил, что в условиях особого периода никаких ограничений на проведение выборов нет. Однако Конституция требует от Президента Украины выполнять полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента, избрание которого сейчас невозможно.

"Итак, никаких сомнений в легитимности Президента Украины после 31 марта нет!" — подытожил Вениславский.

Напомним, в эксклюзивном интервью Новини.LIVE кандидат политических наук Алексей Буряченко рассказал, что по действующей Конституции Украины выборы во время военного положения запрещены, и это ни для кого не секрет. Но российская гибридная стратегия использует все инструменты, включая язык и тему выборов, для достижения своих целей.

Народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Новини.LIVE заметил, что в комитетах уже вели дискуссию на тему выборов во время войны. В частности, обсуждали как организовать избирательный процесс для военных, находящихся на фронте.