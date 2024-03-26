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В Україні мали бути президентські вибори — Веніславський зробив заяву щодо легітимності Зеленського

26 березня 2024 22:24
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибори в Україні - Веніславський прокоментував легітимність Зеленського
Федір Веніславський. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні 31 березня 2024 року мали б відбутися президентські вибори, але через дію воєнного стану їх не буде. Президентом країни залишається чинний верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. 

Наскільки це рішення законне і чи можна вважати Зеленського легітимним президентом без чергових виборів, в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE розповів народний депутат України і член оборонного комітету Федір Веніславський. 

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"Проведення виборів під час дії воєнного стану прямо забороняють Виборчий кодекс та ЗУ "Про правовий режим воєнного стану", а отже наявні 100% правові підстави їх не проводити, доки ці закони не будуть змінені, чи визнані неконституційними", — сказав Веніславський. 

Він також додав, що в умовах особливого періоду жодних обмежень на проведення виборів немає. Однак Конституція вимагає від Президента України виконувати повноваження до вступу на пост новообраного Президента, обрання якого зараз є неможливим. 

"Отже, жодних сумнівів в легітимності Президента України після 31 березня не має!" — підсумував Веніславський.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE кандидат політичних наук Олексій Буряченко розповів, що за чинною Конституцією України вибори під час воєнного стану заборонені, і це ні для кого не є секретом. Але російська гібридна стратегія використовує всі інструменти, зокрема мову та тему виборів, для досягнення своїх цілей. 

Народний депутат України Сергій Євтушок в ефірі Новини.LIVE зауважив, що в комітетах вже вели дискусію на тему виборів під час війни. Зокрема, обговорювали як організувати виборчий процес для військових, які перебувають на фронті. 

Володимир Зеленський
війна
вибори
Федір Веніславський

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