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В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела

9 мая 2024 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела
Ракета в небе. Фото: АрмияInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 9 мая. Опасность связана с угрозой баллистического обстрела.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:23 в большинстве регионов объявили воздушную тревогу. Причина — угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

причина тревоги 9 мая
Скриншот

 

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:27 выглядит так:

Угроза баллистики 9 мая
Скриншот

 

Напомним, за минувшие сутки РФ обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины.

8 мая российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

К слову, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Враг атаковал три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредил оборудование.

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ВСУ
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Украина
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