В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела
В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 9 мая. Опасность связана с угрозой баллистического обстрела.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушная тревога в Украине
14:23 в большинстве регионов объявили воздушную тревогу. Причина — угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:27 выглядит так:
Напомним, за минувшие сутки РФ обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины.
8 мая российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.
К слову, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Враг атаковал три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредил оборудование.
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