В Украине масштабная воздушная тревога — угроза баллистического обстрела

Ракета в небе. Фото: АрмияInform

В ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога в обед, 9 мая. Опасность связана с угрозой баллистического обстрела.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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14:23 в большинстве регионов объявили воздушную тревогу. Причина — угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 14:27 выглядит так:

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Напомним, за минувшие сутки РФ обстреляла 15 населенных пунктов Харьковщины.

8 мая российские захватчики ударили по территории образовательного учреждения в Харькове. Вражеская атака повредила здание школы и многоквартирные дома. Кроме того, пострадали семь человек, среди которых четверо детей.

К слову, ночью 8 мая оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Под прицелом оказались объекты энергетической инфраструктуры в шести областях. Враг атаковал три теплоэлектростанции ДТЭК и серьезно повредил оборудование.