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В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістичного обстрілу

9 травня 2024 14:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістичного обстрілу
Ракета в небі. Фото: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У низці областей України оголосили повітряну тривогу в обід, 9 травня. Небезпека пов'язана із загрозою балістичного обстрілу. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. 

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14:23 у переважній більшості регіонів оголосили повітряну тривогу. Причина — загроза застосування балістичного озброєння  з північно-східного напрямку. 

причина тривоги 9 травня
Скриншот

 

Мапа повітряних тривог станом на 14:27 має такий вигляд:

Загроза балістики 9 травня
Скриншот

 

Нагадаємо, за минулу добу РФ обстріляла 15 населених пунктів Харківщини. 

8 травня російські загарбники вдарили по території освітньої установи у Харкові. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей. 

До слова, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. Ворог атакував три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодив обладнання.

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