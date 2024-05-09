В Україні масштабна повітряна тривога — загроза балістичного обстрілу

Ракета в небі. Фото: АрміяInform

У низці областей України оголосили повітряну тривогу в обід, 9 травня. Небезпека пов'язана із загрозою балістичного обстрілу.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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14:23 у переважній більшості регіонів оголосили повітряну тривогу. Причина — загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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Мапа повітряних тривог станом на 14:27 має такий вигляд:

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Нагадаємо, за минулу добу РФ обстріляла 15 населених пунктів Харківщини.

8 травня російські загарбники вдарили по території освітньої установи у Харкові. Ворожа атака пошкодила будівлю школи та багатоквартирні будинки. Крім того, постраждали семеро людей, серед яких четверо дітей.

До слова, уночі 8 травня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Під прицілом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури у шести областях країни. Ворог атакував три теплоелектростанції ДТЕК та серйозно пошкодив обладнання.