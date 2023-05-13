В Украине масштабная воздушная тревога: есть угроза ракетных ударов

Людей призывали находиться в укрытиях

По состоянию на 22:24 почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. В настоящее время существует угроза ракетной атаки российских оккупантов.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Тревога в Украине

В настоящее время фиксируется активность стратегических бомбардировщиков Ту-95. Их общее количество — семь единиц.

К тому же, мониторинговые Telegram-каналы сообщили об активности МиГ-31К на территории Российской Федерации.

Вражеские ракеты "Калибр" были зафиксированы в западной части Украины, а именно в Хмельницкой области.

В городе Херсон прогремели взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

Сейчас вражеские "Калибры" летят в западную сторону.

Общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что этой ночью есть угроза применения "Кинжалов".

По состоянию на 22:35 воздушная тревога объявлена в таких областях Украины:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

В Тернополе прогремел взрыв.

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал людей оставаться в безопасном месте до конца отбоя и не фотографировать место обстрела.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей области не игнорировать тревогу.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко заявил об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.

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