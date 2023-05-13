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В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетних ударів

13 травня 2023 22:31
оновлено: 22:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетних ударів
Людей закликали перебувати в укриттях
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Станом на 22:24 майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Наразі фіксується активність стратегічних бомбардувальників Ту-95. Їх загальна кількість — сім одиниць. 

 

До того ж моніторингові Telegram-канали повідомили про активність МіГ-31К на території Російської Федерації.

Ворожі ракети "Калібр" були зафіксовані у західній частині України, а саме в Хмельницькій області. 

У місті Херсон пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Наразі ворожі "Калібри" летять в західну сторону.

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що цієї ночі є є загроза застосування "Кинжалів".

Станом на 22:35 повітряна тривога оголошена в таких областях України: 

Карта тревог
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

У Тернополі пролунав вибух.

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