В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетних ударів
Станом на 22:24 майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза ракетної атаки російських окупантів.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Тривога в Україні
Наразі фіксується активність стратегічних бомбардувальників Ту-95. Їх загальна кількість — сім одиниць.
До того ж моніторингові Telegram-канали повідомили про активність МіГ-31К на території Російської Федерації.
Ворожі ракети "Калібр" були зафіксовані у західній частині України, а саме в Хмельницькій області.
У місті Херсон пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Наразі ворожі "Калібри" летять в західну сторону.
Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що цієї ночі є є загроза застосування "Кинжалів".
Станом на 22:35 повітряна тривога оголошена в таких областях України:
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
У Тернополі пролунав вибух.
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