В Україні масштабна повітряна тривога: є загроза ракетних ударів

Людей закликали перебувати в укриттях

Станом на 22:24 майже у всіх областях України оголошено повітряну тривогу. Наразі є загроза ракетної атаки російських окупантів.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Тривога в Україні

Наразі фіксується активність стратегічних бомбардувальників Ту-95. Їх загальна кількість — сім одиниць.

До того ж моніторингові Telegram-канали повідомили про активність МіГ-31К на території Російської Федерації.

Ворожі ракети "Калібр" були зафіксовані у західній частині України, а саме в Хмельницькій області.

У місті Херсон пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Наразі ворожі "Калібри" летять в західну сторону.

Громадський діяч Андрій Смолій повідомив, що цієї ночі є є загроза застосування "Кинжалів".

Станом на 22:35 повітряна тривога оголошена в таких областях України:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

У Тернополі пролунав вибух.

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