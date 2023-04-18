В Украине "мобилизуют" авто на нужды армии: что нужно знать

Украинские военнослужащие в городе Часов Яр Донецкой области. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время у гражданина или предприятия могут изъять транспортное средство на нужды армии.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно об автомобильной мобилизации

Автомобильная мобилизация происходит согласно Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации по военно-транспортной обязанности.

Во время военного положения МВД представляет военкоматам данные о регистрации, переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций. Их могут передать на нужды ВСУ и других военных формирований.

Правительство определяет необходимое количество транспорта для выполнения мобилизационных задач. Затем государственные администрации передают лимиты нужного количества автомобилей между предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами.

Стоит отметить, что автомобильная мобилизация происходит только через военкоматы.

Во время процедуры автомобильной мобилизации техническое состояние и мобилизационная готовность автомобиля должны быть задокументированы, также рассчитывается его остаточная стоимость и проводится независимая оценка транспортного средства.

У кого не могут изъять транспортные средства

Дипломатические и консульские учреждения других стран;

представительства международных и зарубежных организаций;

иностранцы и люди, не имеющие гражданства;

банки государственного сектора;

предприятия, организации и учреждения, обладающие высокой общественной значимостью;

предприятия, организации и учреждения, выполняющие мобилизационные задания.

Можно ли вернуть "мобилизованное" авто

После завершения военного положения руководители предприятий, учреждений и организаций могут обратиться в территориальный центр комплектования и написать заявление о возвращении транспорта.

Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что мобилизация в Украине продолжается, ведь необходимо пополнять резервы для предстоящего контрнаступления.