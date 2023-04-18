В Україні "мобілізують" авто на потреби армії: що потрібно знати

Українські військовослужбовці у місті Часів Яр на Донеччині. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час у громадянина чи підприємства можуть вилучити транспортний засіб на потреби армії.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про автомобільну мобілізацію

Автомобільна мобілізація відбувається згідно із Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стосовно військово-транспортного обов’язку.

Під час воєнного стану МВС подає до військкоматів дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій. Їх можуть передати на потреби ЗСУ й інших військових формувань.

Уряд визначає необхідну кількість транспорту для виконання мобілізаційних завдань. Після цього державні адміністрації передають ліміти потрібної кількості автомобілів між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Варто зазначити, що автомобільна мобілізація відбувається тільки через військкомати.

Під час процедури автомобільної мобілізації технічний стан та мобілізаційна готовність авто має бути задокументованою, також розраховується його залишкова вартість та проводиться незалежна оцінка транспортного засобу.

У кого не можуть вилучити транспортні засоби

Дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Чи можна повернути "мобілізоване" авто

Після завершення воєнного стану керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до територіального центру комплектування і написати заяву на повернення транспорту.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що мобілізація в Україні триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу.