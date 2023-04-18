Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Україні "мобілізують" авто на потреби армії: що потрібно знати arrow

В Україні "мобілізують" авто на потреби армії: що потрібно знати

18 квітня 2023 21:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Україні "мобілізують" авто на потреби армії: що потрібно знати
Українські військовослужбовці у місті Часів Яр на Донеччині. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час у громадянина чи підприємства можуть вилучити транспортний засіб на потреби армії. 

Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також:

Що відомо про автомобільну мобілізацію

Автомобільна мобілізація відбувається згідно із Законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію стосовно військово-транспортного обов’язку. 

Під час воєнного стану МВС подає до військкоматів дані про реєстрацію, переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій. Їх можуть передати на потреби ЗСУ й інших військових формувань.

Уряд визначає необхідну кількість транспорту для виконання мобілізаційних завдань. Після цього державні адміністрації передають ліміти потрібної кількості автомобілів між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Варто зазначити, що автомобільна мобілізація відбувається тільки через військкомати.

Під час процедури автомобільної мобілізації технічний стан та мобілізаційна готовність авто має бути задокументованою, також розраховується його залишкова вартість та проводиться незалежна оцінка транспортного засобу.

У кого не можуть вилучити транспортні засоби

  • Дипломатичні та консульські установи інших держав;
  • представництва міжнародних та іноземних організацій;
  • іноземці та люди, які не мають громадянства;
  • банки державного сектору;
  • підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;
  • підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Чи можна повернути "мобілізоване" авто 

Після завершення воєнного стану керівники підприємств, установ та організацій можуть звернутися до територіального центру комплектування і написати заяву на повернення транспорту.

Нагадаємо, раніше керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що мобілізація в Україні триває, адже необхідно поповнювати резерви для майбутнього контрнаступу. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB