В Украине может появиться новая должность — военный омбудсмен

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.

Об этом Рустем Умеров заявил на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

Читайте также:

Должность военного омбудсмена

Министр обороны Украины Рустем Умеров на "Ялтинской европейской стратегии" заявил о необходимости введение должности военного омбудсмена.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", — сказал министр обороны Украины.

Также министр заверил, что все необходимое будет приобретено, и Украина обязательно выиграет эту войну.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что гражданин Украины должен быть либо годным к военной службе, либо непригодным. Поэтому предлагает убрать такое понятие, как "ограниченно пригодный".