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В Украине может появиться новая должность — военный омбудсмен

10 сентября 2023 02:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине может появиться новая должность — военный омбудсмен
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: УНИАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров заговорил о введении новой должности в Украине — военного омбудсмена.

Об этом Рустем Умеров заявил на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве.

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Министр обороны Украины Рустем Умеров на "Ялтинской европейской стратегии" заявил о необходимости введение должности военного омбудсмена.

"Мы сосредоточимся на человеческих жизнях, мы сосредоточимся на наших людях. И именно поэтому мы, вероятно, введем новую должность, которая называется военным омбудсменом, которая будет заниматься военными потребностями народа и наших воинов", — сказал министр обороны Украины.

Также министр заверил, что все необходимое будет приобретено, и Украина обязательно выиграет эту войну.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец считает, что гражданин Украины должен быть либо годным к военной службе, либо непригодным. Поэтому предлагает убрать такое понятие, как "ограниченно пригодный".

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