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В Україні може з’явитися нова посада — військовий омбудсмен

10 вересня 2023 02:57
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Україні може з’явитися нова посада — військовий омбудсмен
Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: УНІАН
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про  запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.

Про це Рустем Умєров заявив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві.

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Посада військового омбудсмена

Міністр оборони України Рустем Умєров на "Ялтинській європейській стратегії" заявив про необхідність запровадження посади військового омбудсмена. 

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів", — сказав міністр оборони України.

Також міністр запевнив, що все необхідне буде придбано, і Україна неодмінно виграє цю війну.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що громадянин України повинен бути або придатним до військової служби, або непридатним. Тому пропонує прибрати таке поняття, як "обмежено придатний".

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