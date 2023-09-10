В Україні може з’явитися нова посада — військовий омбудсмен

Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.

Про це Рустем Умєров заявив на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) у Києві.

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Посада військового омбудсмена

Міністр оборони України Рустем Умєров на "Ялтинській європейській стратегії" заявив про необхідність запровадження посади військового омбудсмена.

"Ми зосередимося на людських життях, ми зосередимося на наших людях. І саме тому ми, ймовірно, запровадимо нову посаду, яка називається військовим омбудсменом, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів", — сказав міністр оборони України.

Також міністр запевнив, що все необхідне буде придбано, і Україна неодмінно виграє цю війну.

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що громадянин України повинен бути або придатним до військової служби, або непридатним. Тому пропонує прибрати таке поняття, як "обмежено придатний".